La definizione e la soluzione di: Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia.

Soluzione 8 lettere : SBIADITO

Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia

lotte politiche, cui resta fondamentalmente indifferente. È affascinato, invece, dal mondo del teatro, tanto che matura il sogno di iscriversi al DAMS ... Significato sbiadito

sbiadito agg. part. pass. di sbiadire. – 1. Detto di colore, che ha perduto ’intensità originarie: verde, blu s.; per estens.: un vestito logoro e s.; vecchie fotografie sbiadite. 2. In senso fig., che manca di vivacità, di personalità, di forza espressiva agg. part. pass. di sbiadire. - 1. di colore o immagine, che ha perduto l'intensità originaria: blu s., fotografie s.. scolorito, stinto. chiaro, deciso, netto. 2. fig. che manca di vivacità, di personalità, di forza espressiva: un personaggio s., immagini s. fam. moscio, scolorito Definizione Treccani

