La definizione e la soluzione di: Degno del massimo rispetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SACRO

Curiosità : Degno del massimo rispetto

troppo vecchi, per le proprie mete, verità e lotte; onorevole e degno del massimo rispetto è colui che se ne va in tempo al momento giusto, né troppo presto ... Significato sacro

sacro1 (ant. sagro) agg. lat. sacer -cra -crum. – poema s., la Divina Commedia, così denominata da Dante stesso (Se mai continga che ’l poema sacro Al quale ha posto mano e cielo e terra ) per il suo carattere profetico e per l sacro lat. sacer -cra -crum. - ¦ agg. 1. a. relig., etnol. che riguarda la divinità, la sua religione e i suoi misteri: luogo s.; i s. arredi consacrato, religioso, alla religione: eloquenza, oratoria s.; arte s.; musica s. religioso. profano. 2. reso sacro o dedicato a una divinità, con la prep. a consacrato, lett. numinoso, lett Definizione Treccani

Altre definizioni con degno; massimo; rispetto; Si morde per lo sdegno ; Sdegno se ed orgogliose; degno di condanna; degno di disprezzo; Il limite massimo ... del credito; Pieni al massimo ; Rocky __: il solo peso massimo a ritirarsi imbattuto; Cosi sono detti i capitali spostati da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse; Quelli sacri incutono timore e rispetto ; Chi lo acquista ottiene il rispetto di tutti; Vantaggio che si gode rispetto ad altri; Esageratamente rispetto so dell etichetta; Cerca nelle Definizioni