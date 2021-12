La definizione e la soluzione di: La culpa di chi si batte il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MEA

Curiosità : La culpa di chi si batte il petto

La storia si apre con una donna che si batte il petto con una statua del Contorto, figura messianica della fede, fino a che questa si trasforma

mea culpa locuz. lat. (propr. «per mia colpa»), usata in ital. come s. m., invar. – Nella liturgia cattolica, frase contenuta nel Confiteor, quale il fedele riconosce la responsabilità dei proprî peccati (la formula intera è mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, e si pronuncia battendosi tre volte il petto con la mano spontaneamente spontanea'mente avv. der. di spontaneo, col suff. -mente. - 1. a. in modo spontaneo, di propria volontà, senza ingiunzioni o interventi estranei: il corteo si è sciolto s. di mia tua, ecc. spontanea volontà o iniziativa, mea tua, ecc. sponte. ? liberamente, lett. motu proprio, naturalmente, volontariamente. a forza Definizione Treccani

