Cubetti nel drink

la preparazione di granite e di cocktail, sia alcolici sia di tipo soft drink. Originariamente a base di melagrana, prende il suo nome dalla denominazione ... Significato ice

Neologismi (2008) ice climbing loc. s.le m. inv. Arrampicata su ghiaccio. ? In Trentino-Alto Interno) • Passare, attrezzi in pugno, da colonne di ghiaccio a strapiombi di roccia: l’ice climbing si è affacciato a una nuova, rischiosa dimensione. È iniziata l’era del «misto gelateria d?elate'ria s. f. der. di gelato. - comm. negozio dove si fanno e si vendono gelati ice bar, disus. sorbetteria. Definizione Treccani

