E così per metà

Soluzione 2 lettere : CO

Curiosità : E cosi per meta

Ermal Meta (Fier, 20 aprile 1981) è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Dopo l'esperienza come componente dei ... Significato co

‹kó› dal lat. co- (per cum «con»). – Prefisso, verbale o nominale, di alcune parole composte, sia derivate dal latino (come coabitare, coadiuvare, coesistere, coetaneo) sia formate modernamente (come coassiale, coautore, coefficiente), con gli stessi significati e le stesse funzioni del pref. con co-¹ dal lat. co- per cum 'con'. - Pref. di alcune parole composte coabitare, coadiuvare, coesistere, in cui ha gli stessi significati e le stesse funzioni del pref. con-. Definizione Treccani

