La definizione e la soluzione di: Controllare di persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ACCERTARSI

Curiosità : Controllare di persona

genere alto, ma di proporzioni domestiche, adatto ad accogliere il proprietario e la sua famiglia, quando si recava a controllare di persona il fondo. Il ... Significato accertarsi

toccare v. tr. e intr. voce di origine onomatopeica (io tócco, tu tócchi, ecc.). – sentire se era già calda; toccò l’uscio col piede per accertarsi se cedeva, ecc. In partic., t. con mano, accertarsi di persona della consistenza, della realtà di qualche cosa, e certificare dal lat. tardo certificare, comp. di certus 'certo' e tema di facere 'fare' io certìfico, tu certìfichi, ecc.. - ¦ v. tr. affermare come certo, spec. in documenti pubblici , smentire. inficiare, infirmare, invalidare. ¦ certificarsi v. rifl., non com. acquistare certezza accertarsi, assicurarsi, convincersi, rendersi certo, sincerarsi. Definizione Treccani

Altre definizioni con controllare; persona; Poliziotti appostati per controllare un luogo; Darne una significa guardare o controllare al volo; Mutante dei fumetti che può controllare i metalli; controllare le proprie intemperanze; Un persona ggio di Verne; Un persona ggio di Enzo Braschi in Drive in; Si effettuano quando una persona manca da casa; Un persona ggio di Scooby Doo con i capelli rossi; Cerca nelle Definizioni