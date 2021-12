La definizione e la soluzione di: Il continente con il Kilimangiaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFRICA

Curiosità : Il continente con il Kilimangiaro

altri significati, vedi Kilimangiaro (disambigua). Il Kilimangiaro o Chilimangiaro (in inglese e in swahili Kilimanjaro), con i suoi tre coni vulcanici ... Significato africa

àfrica (non com. àffrica) s. f. dal nome proprio geografico Africa. tessile, armatura del tipo saia o diagonale a un solo dritto, usata spec. per i tessuti di cotone che furono detti tele d’Africa perché adoperati per le prime divise coloniali. africano ant. affricano dal lat. Africanus. - ¦ agg. dell'Africa e delle sue popolazioni poet. africo, lett. afro. ? di colore, spreg. negro, nero. ¦ s. m. f. -a abitante, nativo dell'Africa ? spreg. negro, nero. Definizione Treccani

Altre definizioni con continente; kilimangiaro; Il continente con Brasile, Argentina e USA; Gli individui dell etnia del nostro continente ; Non abita nel continente ; Fra la Sardegna e il continente ; Lo Stato del kilimangiaro ; Un'attrice che interpretò Le nevi del kilimangiaro ; Il continente del kilimangiaro ; Cerca nelle Definizioni