Soluzione 6 lettere : AVORIO

Curiosità : Con il tempo, assume una colorazione giallastra

all'acetilene e, fresco di preparazione, è un liquido incolore. Assume nel tempo una colorazione giallo-rossastra perché tende a subire lente reazioni di decomposizione ... Significato avorio

avòrio s. m. lat. eboreus, agg. di ebur eboris «avorio». – 1. Per l’espressione fig. torre d’a., v. torre. 4. A. vegetale: sostanza simile all’avorio di origine animale, ricavata dai semi di varie palme della zona tropicale, usata spec. per eburneo e'burneo agg. dal lat. eburneus, der. di ebur 'avorio', lett. - 1. d'avorio lett. elefantino. 2. estens. del colore dell'avorio: carnagione e. bianco, chiaro, pallido. alabastrino, candido, latteo, lett. niveo. bruno, scuro. nero. Definizione Treccani

