La definizione e la soluzione di: Il complesso dei religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLERO

Curiosità : Il complesso dei religiosi

Il complesso del Convitto Nazionale, detto formalmente Convitto nazionale "Vittorio Emanuele", è uno dei complessi storico-religiosi di Napoli; è sito ... Significato clero

clèro s. m. dal lat. tardo clerus, gr. ?????? «porzione di terra (assegnata nell’antica Grecia a ciascun libero membro della comunità nel territorio conquistato o colonizzato)», quindi anche «sorte, parte ottenuta in sorte», «porzione di eredità», significati con cui il termine venne riferito clero 'kl?ro s. m. dal lat. tardo clerus, gr. klêros 'parte ottenuta in sorte', poi 'parte eletta di un popolo'. - eccles. complesso delle persone che appartengono all' , chierici, clericato, corpo ecclesiastico, ecclesiastici. laicato, laici. ? Espressioni: clero regolare frati, monaci; clero secolare o diocesano preti, sacerdoti. Definizione Treccani

Altre definizioni con complesso; religiosi; Un complesso di alture; Il corrispettivo femminile del complesso di Edipo; Un complesso vocale; Il complesso dei sobborghi di Parigi; Abiti religiosi ; religiosi ... anche scalzi; religiosi non ancora ordinati; L'apprendistato negli ordini religiosi ; Cerca nelle Definizioni