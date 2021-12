La definizione e la soluzione di: Commettere uno sbaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERRARE

Curiosità : Commettere uno sbaglio

humanum est, perseverare autem diabolicum tradotta letteralmente significa "commettere errori è umano, ma perseverare (nell'errore) è diabolico". La frase è ... Significato errare

errare v. intr. lat. errare «vagare; sbagliare» (io èrro, ecc.; aus. avere). pronto a fare la penitenza. Con l’una o con l’altra accezione, nella frase prov. errare è umano, perseverare nell’errore è diabolico (più frequente nella forma lat., alla quale non errare lat. errare 'vagare; sbagliare' io èrro, ecc.. - ¦ v. intr. aus. avere 1. a. andare qua e là senza meta certa: e. per i campi, per i monti, per le strade girovagare, peregrinare, lett. ramingare, vagabondare, vagare. b. non com. mettersi sulla cattiva strada, anche fig.: e. Definizione Treccani

