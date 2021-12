La definizione e la soluzione di: Coleotteri di color verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANTARIDI

Curiosità : Coleotteri di color verde

genere di coleotteri appartenente alla famiglia Chrysomelidae. Le specie di questo genere sono conosciute con i nomi comuni di coleottero zampe di rana ... Significato cantaridi

cantàridi s. m. pl. lat. scient. Cantharidae, dal nome del genere Cantharis, che è dal lat. cantharis, gr. ?a??a??? «cantaride». – Famiglia d’insetti coleotteri del sottordine polifagi comprendente una trentina di generi paleartici; alcuni di questi insetti sono Definizione Treccani

Altre definizioni con coleotteri; color; verde; Genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario; coleotteri portafortuna; Ala dei coleotteri ; Ali coriacee dei coleotteri ; Disarmonia di color i o opinioni; Scolor amento della pelle tipico dell albinismo; Noto marchio di sigarette dal color e rosso iconico; color e che si avvicina al complementare del rosso; Un ortaggio giallo, rosso o verde ; Caratterizzate da un verde manto al suolo; La sempreverde asiatica detta bambù sacro; Il Ceratonia siliqua, sempreverde e latifoglia; Cerca nelle Definizioni