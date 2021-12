La definizione e la soluzione di: Classifica assi del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATP

Curiosità : Classifica assi del tennis

altri significati, vedi Ping Pong (disambigua). Il tennis tavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong ... Significato atp

ATP ‹attippì› s. m. – In biochimica, sigla (per abbrev. dell’ingl. Adenosine TriPhosphate) con cui viene comunem. indicato l’adenosintrifosfato, estere trifosforico dell’adenosina, presente negli organismi viventi, in cui ha la fondamentale funzione di trasportare e immagazzinare (sotto forma di Definizione Treccani

Altre definizioni con classifica; assi; tennis; Occupa il primo posto in una classifica ; Quella d oro è del primo classifica to; Determina i posti in classifica ; La classifica dei migliori tennisti professionisti; Tavolazzi, bassi sta jazz; Degno del massi mo rispetto; Abitano la città lucana dei Sassi ; assi curare con impegno; Il tennis con il volano; L Andy tennis ta vincitore di Wimbledon 2016; La Sara del tennis nata a Bologna; Il Novak campione serbo del tennis ;