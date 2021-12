La definizione e la soluzione di: Chi la sostiene, deve provarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACCUSA

Curiosità : Chi la sostiene, deve provarla

chemioterapia, fa uso di marijuana terapeutica. Shaun, incuriosito, decide di provarla per vedere se ha un effetto positivo sul suo autismo. I due uomini, sotto ... Significato accusa

accu?a s. f. der. di accusare. – 1. a lui attribuito in base agli elementi raccolti; capi d’a., i fatti descritti nell’atto d’accusa e sui quali l’imputato è chiamato a rispondere; stato d’a., condizione di chi è accusa a'k:uza s. f. der. di accusare. - 1. l'atto con cui si attribuisce a qualcuno una colpa addebito, biasimo, critica, rimprovero, taccia. difesa, discarico, giur. a. atto con cui si chiama qualcuno davanti ai giudici per rispondere di un reato imputazione, incriminazione. b. estens. chi sostiene l'accusa e ? ACCUSATORE. Definizione Treccani

