La definizione e la soluzione di: Chi ne conclude uno buono guadagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFFARE

Curiosità : Chi ne conclude uno buono guadagna

di un incisivo dritto ma anche di un buono ma falloso rovescio ad una mano, oltre che di una robusta battuta, è uno dei pochi italiani, insieme ad Andreas ... Significato affare

affare s. m. da a fare, modellato sul fr. affaire, provenz. afar. nemmeno oggi è un a. serio; non è a. mio, non è cosa che mi riguardi; questo è affar tuo, è questione che devi risolvere da te; farsi gli a. proprî, badare a sé e non impicciarsi affare s. m. uso sost. della locuz. a fare, modellato sul fr. affaire. - 1. cosa da farsi: un a. urgente, importante bega, briga, cura, faccenda, impegno, impiccio, , non com. profittare, ricavare. perdere, fam. rimetterci, scapitare; uomo d'affari businessman, finanziere. ? imprenditore. 3. giorn. caso politico o giudiziario di Definizione Treccani

Altre definizioni con conclude; buono; guadagna; L'ultima conclude il pagamento; conclude dolcemente il pranzo; Terminare, conclude re; conclude una frazione dell'incontro di tennis; Essere degni di ottenere qualcosa di buono ; Fu detto il Papa buono ; Se è buono ... si rifiuta; buono da agenzie turistiche; Più versa, più guadagna ; Se lo deve guadagna re il politico; guadagna to, ricavato; Si guadagna doppiando; Cerca nelle Definizioni