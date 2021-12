La definizione e la soluzione di: Cetaceo bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORCA

Curiosità : Cetaceo bianco e nero

I cetacei (Cetacea Brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. Il nome cetaceo deriva dal greco ... Significato orca

órca (anche urca o ulca) s. f. dall’oland. hulk. – Tipo tradizionale di veliero olandese, largo e piatto, attrezzato con tre alberi e bompresso, usato per trasporto nei sec. 15° e 16°. zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; puma; sciacallo; tigre; volpe. 3. Cetacei: balena; capodoglio; del?no; narvalo; orca. 4. Chirotteri: ferro di cavallo; orecchione; pipistrello; vampiro; volpe volante. 5. Cingulati Definizione Treccani

