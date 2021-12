La definizione e la soluzione di: Cervo a coma palmate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DAINO

Curiosità : Cervo a coma palmate

come fonte di cibo da parte di molti animali selvatici. Il wapiti e il cervo della Virginia si nutrono della vegetazione dell’anno, rendendo l’albero ... Significato daino

dàino s. m. dal fr. ant. daim, daine, che è dal lat. tardo *damus età, coda molto breve. La carne è pregiata e la pelle (detta, oltre che pelle di daino, anche pelle di dante) si adopera per confezionare abiti, guanti, scarpe, e per completare la Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, bè, bee; cavallo: nitrire nitrito, sbuffare sbuffo, soffiare soffio; cervo e daino: bramire bramito; cinghiale: grugnire grugnito, ringhiare ringhio, rugliare ruglio Definizione Treccani

