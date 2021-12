La definizione e la soluzione di: La Camera d una serie televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAFÈ

Curiosità : La Camera d una serie televisiva

Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B. Weiss, trasmessa dal 17 aprile ... Significato cafè

café chantant ‹kafé šãtã'› locuz. m., fr. (propr. «caffè cantante»). – Caffè con spettacoli di varietà, ballerine, cantanti e attrazioni varie, luogo di ritrovo e di spettacolo particolarm. in voga tra la fine del sec. 19° e i primi decennî del ’900 in tutta Europa ; è spesso italianizzato in caffè- café chantant ka'fe ??~'t?~, it. ka'fe ?an'tan locuz. m., fr. propr. 'caffè cantante', usata in ital. come s. m. - caffè che offre spettacoli di varietà caffè-concerto. ? piano-bar. ? locale. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

