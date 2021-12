La definizione e la soluzione di: Un Brooks regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MEL

Curiosità : Un Brooks regista

Mel Brooks, al secolo Melvin James Kaminsky (New York, 28 giugno 1926), è un regista, sceneggiatore, comico, compositore, produttore cinematografico, teatrale ... Significato mel

mièle (poet. o region. mèle) s. m. lat. mel (genit. mellis), era m. e zucchero; avere il m. sulle labbra; parole di m.; di sua bocca uscièno Più che mel dolci d’eloquenza i fiumi (T. Tasso, Ger. Lib. II, 61; i due versi si leggono identici CATEGORIA: MODA – ALIMENTAZIONE lamella la'm?l:a s. f. dal lat. lamella, dim. di lamina 'lamina'. - sottile porzione di metallo o d'altro ? LAMINA 1. a. Definizione Treccani

Altre definizioni con brooks; regista; Il brillante brooks di Frankenstein Junior; Il brooks regista de L ultima follia; brooks : ha diretto Frankenstein junior; L'attore e regista brooks ; Brian __, regista ; Il regista di Viale del tramonto; Il regista de Il sesto senso: M. Night __; Il Branagh attore e regista britannico; Cerca nelle Definizioni