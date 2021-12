La definizione e la soluzione di: E bianco quello di Alba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTUFO

Curiosità : E bianco quello di Alba

L'airone bianco maggiore (Casmerodius alba Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia degli Ardeidi. L'airone bianco maggiore è il più grande ... Significato tartufo

tartufo1 (tosc. tartùfolo) s. m. prob. lat. terrae *tufer o di scarso valore commestibile, di consistenza più tenace e dimensioni minori. Cane da tartufo, cane addestrato e utilizzato per individuare, con l’olfatto, i punti del terreno in tartufo¹ tosc. tartufolo tar'tufolo s. m. prob. lat. terrae *tufer 'tubero di terra'. - bot. fungo degli ascomiceti dall'aspetto di un tubero globoso e irregolare, pregiatissimo e costoso come cibo o condimento ? region. tascapane, ? region. trifola. ? fungo, micete. Definizione Treccani

