La definizione e la soluzione di: Atollo usato dai Francesi per test nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MURUROA

Curiosità : Atollo usato dai Francesi per test nucleari

numerosi test nucleari sovietici. Mururoa - Atollo usato dai francesi per test nucleari. Fangataufa Atollo usato dai francesi per test nucleari a 45 km ... Significato mururoa

Definizione Treccani

Altre definizioni con atollo; usato; francesi; test; nucleari; Le... sponde dell'atollo ; atollo delle Isole Marshall o costume femminile; Un atollo delle Maldive; Noto atollo della Polinesia Francese; Quello di bario è un sale usato come pigmento; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; Composto chimico usato nelle fibre ottiche; Macchinario da pesca usato nella costa adriatica; È Pietro per i francesi ; Il Sole dei francesi ; Una Maria tra le regine francesi ; Lo sono sia le francesi che le italiane; Spesso vi indugia un massaggio alla test a; Polipropilene di cui fu test imonial Gino Bramieri; Nelle auto ha la test a monolitica o scomponibile; Parte dell intest ino di cui fa parte il colon; Sono nucleari in certi missili; Coordina studi nucleari ; Quelle nucleari sono difficili da smaltire; Quelli Tattici nucleari cantano Ringo Starr; Cerca nelle Definizioni