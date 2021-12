La definizione e la soluzione di: Lo approccio per tastare il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVANCE

Curiosità : Lo approccio per tastare il terreno

accettò. La sera si tenne un banchetto durante il quale Damocle iniziò a tastare con mano i piaceri dell'essere un uomo potente; solamente al termine della ... Significato avance

avance ‹ava's› s. f., fr. der. di avancer «avanzare». – Dei varî sign. che la parola ha in francese, è noto in Italia quello di «approccio» nella locuz. fare delle avances, tastare il terreno, sondare le intenzioni (nel campo degli affari, della politica e, soprattutto, in quello diplomatico o in avance a'vãs, it. a'vans s. f., fr. der. di avancer 'avanzare', in ital. invar. - l'approcciare qualcuno, spec. in campo amoroso approccio, lett. profferta, proposta. ? fare delle avance fam. provarci, tastare il terreno, tentare. Definizione Treccani

Altre definizioni con approccio; tastare; terreno; Inizio di approccio ; Un complimento che sa di approccio fra; approccio che si riferisce all'insieme delle parti; tastare con le dita; Si fa per tastare il terreno; tastare il terreno; tastare la parte malata; Uno strumento usato per fare assaggi del terreno ; Piano posto tra quello terreno e quelli nobili; Il terreno ... che dà olio; Segno nel terreno lasciato da animali o da persone; Cerca nelle Definizioni