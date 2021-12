La definizione e la soluzione di: Ha almeno un nipote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZIO

Curiosità : Ha almeno un nipote

Nipoti miei diletti è un film del 1974 diretto da Franco Rossetti. Toscana, 1935. La borghese Elisabetta Cenci-Lisi è la bellissima e formosa zia di tre ... Significato zio

zio s. m. dal gr. ?e???, lat. tardo thius. z. cugino, z. cugina, il cugino o la cugina del padre o della madre; lo z. d’America, lo zio emigrato in America, da cui si ha o si spera di avere una grossa eredità (la locuz. ha 'tsio o 'dzio s. m. dal gr. thêios, lat. tardo thius 'zio'. - fratello del padre o della madre e, anche, marito della zia: z. materno; z. acquisito ant., region. barba ant. barbano. ? *nipote. ? Espressioni con uso fig.: scherz., zio Sam ? ?; region., zi' Peppe o zipeppe ? ?. ? zio Sam personificazione del governo americano: lo z. Sam è Definizione Treccani

