La definizione e la soluzione di: Albero da ci si ricava uno sciroppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACERO

Curiosità : Albero da ci si ricava uno sciroppo

Disambiguazione – Se stai cercando l'acero da cui si ricava lo sciroppo, vedi Acer saccharum. L'acero saccarino o acero argenteo (Acer saccharinum L.) ... Significato acero

àcero s. m. lat. tardo acerus, variante del lat. acer -eris. tre altre specie); raro, nell’Italia settentr. e centr., l’a. riccio (Acer platanoides). Il legno di acero è buono da lavoro, per costruzioni di mobili, per pavimentazioni, e come CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN oppio² s. m. lat. opulus. - bot. specie di acero, spec. utilizzato per alberature stradali e coltivato nei parchi loppio. ? acero. Definizione Treccani

Altre definizioni con albero; ricava; sciroppo; Le celebri costruzioni di albero bello; Tronchi d albero squadrati; albero scortecciato; L albero delle Stark; Quella rossa viene ricava ta dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Da questo si ricava no le copie; Si ricava dalle conchiglie; Si ricava nell’abito; sciroppo derivato dalla lavorazione dello zucchero; Ghiaccio e sciroppo ; Lo sciroppo di zucchero per decorare torte; sciroppo zuccherino; Cerca nelle Definizioni