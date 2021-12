La definizione e la soluzione di: L albero con le zagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARANCIO

Curiosità : L albero con le zagare

privo di spine. Il fiori sono piccole zagare bianche che crescono sia in gruppi alle estremità dei rami, sia pure con singoli fiori vicini allo stelo. Questo ... Significato arancio

aràncio1 agg. e s. m. der. di arancia, invar. – Del colore dell’arancia matura: lana arancio (più com. arancione). Come s. m., il colore stesso: un abito a. chiaro; tende di un a. carico; in chimica, denominazione generica di sostanze coloranti artificiali di arancio a'rant?o dal pers. naran?, prob. dal sanscr. nagarania 'gusto degli elefanti'. - ¦ s. m. 1. bot. nome di due specie di alberi appartenenti al genere Citrus della famiglia rutacee. 2. pop. frutto dell'arancio arancia, region. portogallo. 3. colore dell'arancia, sempre invar. ? ARANCIONE agg.. ¦ agg. invar. sempre CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con albero; zagare; albero da ci si ricava uno sciroppo; Le celebri costruzioni di albero bello; Tronchi d albero squadrati; albero scortecciato; Si infiorano di zagare ; Gli alberi delle zagare ; Le originano le zagare ; Cerca nelle Definizioni