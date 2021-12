La definizione e la soluzione di: Agro come un limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASPRO

Curiosità : Agro come un limone

Il limone di Siracusa IGP è il frutto appartenente alla cultivar femminello e ai suoi cloni, riferibili alla specie botanica Citrus limon (L.) Osbeck. ... Significato aspro

aspro1 agg. lat. asper asp(e)ra asp( , a. penitenza; parole a.; modi a.; sei stato troppo a. con lui; intrattabile: ed aspro a forza Tra lo stuol de’ malevoli divengo (Leopardi); crudele, cattivo: una megera dal naso aspro agg. lat. asper aspera asperum, di etim. incerta. - 1. a. di strada, cammino e sim., molto difficili da percorrere: un sentiero a. accidentato, disagevole, impervio, malagevole, sconnesso. impraticabile, inaccessibile. agevole, comodo, facile, percorribile, praticabile. b. Definizione Treccani

Altre definizioni con agro; come; limone; La catena dell agro alimentare di Oscar Farinetti; Come persone dal volto magro e smunto; Condimento agro dolce di colore scuro: aceto__; Relativo al commercio d un importante prodotto agro alimentare; Un animale come la capra; Veloce come un missile; Gli insetti come cicale e cimici; Terso come un cielo senza nubi; Salsa a base di uova, limone e olio; L acido contenuto nel succo di limone ; Lo è il sapore di limone ; Bevanda a base di arancia, limone e carota; Cerca nelle Definizioni