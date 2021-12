La definizione e la soluzione di: Adoperare, consumare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : USARE | SERVIRSI

Curiosità : Adoperare, consumare

Tel'aran'rhiod; perciò Siuan si reca dalle Cercavento ed insegna loro ad adoperare alcuni ter'angreal per entrare in Tel'aran'rhiod e attirare i nemici allo ... Significato usare%20|%20servirsi

USARE 1. Il verbo USARE significa fare uso, servirsi di qualcosa, o anche di qualcuno (u. il martello, ). 5. Quando è accompagnato da un complemento introdotto dalla preposizione di, usare prende il significato di servirsi di una cosa, per lo più astratta (dovremmo u. di una certa usare u'zare lat. ?usare, der. di usus, part. pass. di uti 'usare'. - ¦ v. tr. 1. a. fare funzionare un oggetto piegandolo agli scopi per qualcosa, con la prep. di: u. della propria carica avvalersi, fruire, servirsi, valersi. ? usare violenza a qualcuno abusare sessualmente di qualcuno: u. violenza a una donna Definizione Treccani

Altre definizioni con adoperare; consumare; adoperare un arnese; adoperare la rotellina del mouse; Impiegare, adoperare ; Modo di adoperare ; consumare il pasto serale; consumare sostanze alimentari; consumare il pasto delle 12; consumare per intenso uso; Cerca nelle Definizioni