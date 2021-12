La definizione e la soluzione di: Lo è l acqua in cui si pesca male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORBIDA

Curiosità : Lo e l acqua in cui si pesca male

della caccia e della pesca. Tlaloque, dèi delle gocce d'acqua aiutanti di Tlaloc. Tlaloquetotontli, divinità fluviali figlie di Tlaloc e Chalchiuhtlicue; ... Significato torbida

tórbida s. f. femm. sostantivato dell’agg. torbido. – 1. Materiale alluvionale particelle solide molto fini disperse in un liquido; in tecnologia chimica, è detto reattore a torbida un reattore in cui i reagenti, liquidi o gassosi, vengono a contatto con un verminaio vermi'najo s. m. der. di verme, vermine. - 1. luogo in cui brulicano molti vermi non com. vermicaio. 2. fig., spreg. ambiente o situazione torbida e corrotta cloaca, fogna, marcio, marciume, sentina, sudiciume. Definizione Treccani

Altre definizioni con acqua; pesca; male; Un rettile acqua tico; Che possono essere puliti con acqua ; __ , come bere un bicchiere d acqua ; Come il ghiaccio diventato acqua ; Rete conica da pesca di varie dimensioni; Barconi a vela da pesca ; Macchinario da pesca usato nella costa adriatica; I pesca tori li calzano alti e di gomma; Il genere delle riviste Il male e Cannibale; Un appellativo formale rivolto al rettore; Predicano bene e razzolano male ; Camale ontica mutante dei fumetti dalla pelle blu; Cerca nelle Definizioni