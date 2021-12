La definizione e la soluzione di: Abitano la città lucana dei Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MATERANI

Curiosità : Abitano la citta lucana dei Sassi

Firex: volevano interrare i rifiuti tossici là sotto. Le persone coinvolte sarebbero state al sicuro poiché abitano nei villoni fuori Matera. Ippazio le chiede ... Significato materani

Definizione Treccani

