La definizione e la soluzione di: L abbigliamento comodo e informale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CASUAL

Curiosità : L abbigliamento comodo e informale

include elementi di abbigliamento sportivo, hip hop e moda di strada giapponese. Si concentra comunemente su pezzi casual e comodi come jeans, magliette ... Significato casual

‹kä'?i?uël› agg. e s. ingl. (propr. «casuale», quindi «non ricercato, non importante, informale»), usato in ital. come agg. e s. m. – Nel linguaggio della moda, riferito a un tipo di vestiario, maschile e femminile (o anche, spesso, unisex), di taglio giovanile, caratterizzato soprattutto da grande CATEGORIA: MODA ?j?l, it. 'k??wal agg. ingl. propr. 'casuale', quindi 'non ricercato, non importante'. - di vestiario, caratterizzato da semplicità e praticità d'uso informale, pratico, semplice, sportivo. dimesso, inelegante, sciatto, trasandato. chic, elegante, formale, habillé, raffinato, ricercato Definizione Treccani

Altre definizioni con abbigliamento; comodo; informale; Una Max azienda d'abbigliamento femminile; Marchio di scarpe e abbigliamento per l'infanzia; Nella moda, l'abbigliamento da spiaggia ing; Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l'abbigliamento ; Scomodo o privo di mezzi; Materasso poco comodo ; Mettersi comodo ; Qualità di ciò che è comodo e semplice; Il saluto più informale ; Giacca informale con bottoni o zip; Linguaggio colloquiale, informale ; Un indumento informale ; Cerca nelle Definizioni