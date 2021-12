La definizione e la soluzione di: Lo zero della farina più lavorata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOPPIO

Curiosità : Lo zero della farina piu lavorata

miele), i Pètt?l? (pettole) ossia frittelle fatte con pasta di farina lievitata e lavorata, che la tradizione vuole per la vigilia di Natale. Sempre tra ... Significato doppio

dóppio agg. lat. duplus, dal tema di duo «due». – 1. due modi diversi, di solito uno serio e uno scherzoso o licenzioso o allusivo. Si dice doppio anche di due cose della stessa specie, poste accanto o a riscontro per rinforzo e per doppio 'dop:jo lat. duplus, dal tema di duo 'due'. - ¦ agg. 1. che è due volte la grandezza di riferimento: d. razione duplicato, raddoppiato. dimezzato, mezzo. a filo d. duplice. non com. scempio, semplice, singolo, unico. ? Espressioni: doppio mento ? ?; doppio senso ? ?. b. ling. di consonante che viene ripetuta nella grafia o Definizione Treccani

