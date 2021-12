La definizione e la soluzione di: I voli non di linea ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHARTER

Curiosità : I voli non di linea ing

collegamenti di linea sia per voli nazionali che per voli internazionali e collegamenti charter organizzati dai tour operator per voli intercontinentali ... Significato charter

charter ‹càatë› s. ingl. che risale, attraverso il fr. ant. chartre, al lat. statali alle società che sono tenute ad iscrivervisi. 2. a. Nella marina mercantile, time charter, il «noleggio a tempo» di una nave armata e completa di capitano ed equipaggio CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA charter 't??:rt?, it. 't?arter s. ingl. der., attrav. il fr. ant. chartre, del lat. chartula, dim. di charta 'carta', usato in ital. al masch. - marin. utilizzo provvisorio, dietro pagamento, di una nave mercantile armata ed equipaggiata o di un velivolo per servizi non di linea noleggio Definizione Treccani

