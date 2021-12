La definizione e la soluzione di: Vitamina A spesso presente negli antirughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RETINOLO

Curiosità : Vitamina A spesso presente negli antirughe

retinòlo1 s. m. der. di ??t??? «resina», col suff. -olo2. – Liquido oleoso, miscela di idrocarburi ad alto peso molecolare e loro derivati ossigenati, conosciuto anche con il nome di olio di resina; si ricava dalla distillazione secca della colofonia. Definizione Treccani

