La definizione e la soluzione di: La via del Ministero della Giustizia.

Soluzione 7 lettere : ARENULA

Curiosità : La via del Ministero della Giustizia

passano al Ministero dell'Interno, più legato all'esecutivo, ove sono tuttora, e il ministero assunse la denominazione "di Grazia e Giustizia". Molte competenze ... Significato arenula

Neologismi (2019) spazzacorrotti (Spazzacorrotti) agg. Nel linguaggio giornalistico e politico, detto di provvedimento legislativo che punta a eliminare il fenomeno della corruzione; i corrotti più pesante di quello per i tifosi violenti. È una misura costituzionale In via Arenula la paragonano alle norme contro i mafiosi dopo le stragi del '92. (Liana Milella Definizione Treccani

