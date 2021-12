La definizione e la soluzione di: Il vero nome di Jerry Calà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALOGERO

Curiosità : Il vero nome di Jerry Cala

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà (Catania, 28 giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante ... Significato calogero

calògero agg. dal gr. mod. ?a???????, comp. di ?a??? «bello, buono» e ???a? «vecchiaia». – Appellativo dei monaci di rito bizantino. Definizione Treccani

