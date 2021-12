La definizione e la soluzione di: Uno stecchino sulla brace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPIEDINO

Curiosità : Uno stecchino sulla brace

tritata con erbe aromatiche (spesso prezzemolo e menta) infilate in uno stecchino e grigliate. Lavas ekmekli Yayla kebabi Manisa kebabi: questa versione ... Significato spiedino

spiedino s. m. dim. di spiedo. – Piccolo spiedo, costituito in genere da un’asticciola metallica con cui si infilzano pezzi o altro), o da crostacei (per lo più scampi o gamberi), che, infilati in uno spiedino metallico o in appositi stecchi di legno, o anche in rametti appuntiti di piante aromatiche CATEGORIA: ALIMENTAZIONE spiedo 'spj?do ant. o tosc. spiede s. m. dal fr. ant. espiet, francone speut. - 1. arm. asta di ferro lunga e appuntita, in uso spec. in epoca , in cui s'infilano le carni o altri cibi per arrostirli: arrosto allo s. ant. schidione. b. estens. la vivanda stessa cotta allo spiedo ant. schidione, spiedino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

