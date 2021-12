La definizione e la soluzione di: Uno slalom sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCIATA

Curiosità : Uno slalom sulla neve

Lo slalom gigante, detto anche gigante, è una delle discipline dello sci alpino. Si tratta di una gara in cui gli sciatori sono tenuti a passare attraverso ... Significato sciata

scïata s. f. der. di sciare2. – L’atto dello sciare, sia con riferimento alla durata di un singolo percorso, cattivo tempo ha ostacolato le nostre sc. sul Monte Rosa ; anche (sul modello di camminata, nuotata o sim.), modo di sciare: avere una sc. fluida, elegante. ? Dim. sciatina ‹ši-a Definizione Treccani

Altre definizioni con slalom; sulla; neve; Piace... agli slalom isti; Segnano il tracciato dello slalom ; Lo sport degli slalom isti; Si mettono per lo slalom ; Così si chiama l odore della pioggia sulla terra; Uno stecchino sulla brace; sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota; Era verde in un film sulla pena di morte; Le loro sedute sorvolano distese di neve ; Una vacanza sulla neve : settimana __; Quella di neve è una perturbazione tempestosa; Attrezzi da neve ; Cerca nelle Definizioni