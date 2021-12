La definizione e la soluzione di: Una valle piemontese che nasce dal Monte Rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VALSESIA

Curiosità : Una valle piemontese che nasce dal Monte Rosa

discendono dalle vallate piemontesi. Tra i principali affluenti del Po e fiumi del Piemonte vanno ricordati: Tanaro: nasce sul Monte Saccarello, tra Piemonte ... Significato valsesia

valse?iano agg. e s. m. (f. -a). – 1. Della i centri v. di villeggiatura; la popolazione v.; come sost., abitante o nativo della Valsesia. 2. Al femm., valsesiana, canna da pesca con cimino di bambù flessibile, lunga circa Definizione Treccani

