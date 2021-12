La definizione e la soluzione di: Una tessera per pagare al casello autostradale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIACARD

Curiosità : Una tessera per pagare al casello autostradale

Pedaggio autostradale in Svizzera ^ Pedaggio autostradale in Austria, su austria.info. URL consultato il 21 ottobre 2021. ^ Pagamento pedaggio al casello - Autostrade ... Significato viacard

card ‹kàad› s. ingl. (propr. «carta»; pl. cards ‹kàad?›), gli uffici postali, e di eseguire versamenti e riscossioni di titoli esigibili; Viacard, tessera magnetica utilizzata per il pagamento dei pedaggi autostradali. Con sign. specifici card k?:d, it. kard s. ingl. propr. 'carta', usato in ital. al femm. - supporto cartaceo o magnetizzato contenente dati; anche usato come secondo elemento di parole composte o di locuz.: postcard; viacard carta, scheda, tessera. Definizione Treccani

Altre definizioni con tessera; pagare; casello; autostradale; tessera che permette l accesso; tessera che permette l accesso; Gli spetta una tessera ; Una tessera invernale; Si fa pagare quel che sa; Le stock con cui si posson pagare i manager ing; Ammontare da pagare per un bene o un servizio; L'apparecchiatura per pagare con il Bancomat; Il tributo al casello autostradale; Lo si paga al casello ; L'area di ristoro fra casello e casello ; La corsia veloce al casello autostradale ing; Il tributo al casello autostradale ; C'è quello internet e quello autostradale ; Carta elettronica per il pedaggio autostradale ; Punto in cui il traffico autostradale si divide; Cerca nelle Definizioni