Soluzione 6 lettere : POLARE

Curiosità : Una stella... ottimo punto di riferimento

polare agg. dal lat. mediev. polaris, der. del lat. polus «polo1». – l’anno 3000 a. C. era la stella a Draconis, mentre verso il futuro anno 7500 sarà polare la a Cephei); giorno p., l’intervallo di tempo durante il quale, nelle regioni polari, il . dal lat. mediev. polaris, der. del lat. polus 'polo'; nel sign. 2, per calco del ted. polar. - 1. a. geogr. del polo, dei poli o relativo ai poli ? antartico, artico. b. estens. di clima, freddo e sim., che raggiunge temperature bassissime gelido, glaciale, siberiano. equatoriale Definizione Treccani

