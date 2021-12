La definizione e la soluzione di: Una parodia di Leonardo Sciascia del 1971. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONTESTO

Curiosità : Una parodia di Leonardo Sciascia del 1971

su Leonardo Sciascia Sciàscia, Leonardo, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Alessandra Briganti, SCIASCIA, Leonardo ... Significato contesto

contèsto1 agg. dal lat. contextus, part. pass. di contexere «contessere», letter. – Intessuto, connesso insieme: una nave Tutta d’avorio e d’ebeno contesta (Petrarca); un paniere di vimini contesti; fig.: un articolo c. di frasi vuote. contesto¹ kon't?sto agg. dal lat. contextus, part. pass. di contexere 'contessere', lett. - connesso insieme, anche fig. intessuto, intrecciato, tessuto. Definizione Treccani

