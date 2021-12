La definizione e la soluzione di: Una grande superficie di tessuto plastificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TELONE

Curiosità : Una grande superficie di tessuto plastificato

generalmente di 1,40-1,45 g/cm³. Il PVC può essere trasformato in articoli rigidi (u-PVC), semirigidi e plastificati. Il PVC plastificato (p-PVC) è addizionato ... Significato telone

telóne s. m. accr. di tela1, télo. – 1. Sipario del teatro: alzare, calare il t.; t. di gala, nel palcoscenico tradizionale, il sipario principale; t. panoramico, telone dipinto che serve a chiudere la scena del teatro. telone te'lone s. m. accr. di telo 'pezzo di tela'. - 1. grande pezzo di tela o di altri tessuti e materiali: il t. impermeabile di un autocarro copertone. 2. teatr. grande tendaggio che separa il palcoscenico dalla sala del teatro ? TELA¹ 2. b. Definizione Treccani

