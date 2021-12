La definizione e la soluzione di: Una combinazione del poker che batte la scala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLORE

Curiosità : Una combinazione del poker che batte la scala

essere classificate in diverse combinazioni particolari o "punti", nel gergo del poker, che sono disposti in una scala di valori tale da poter determinare ... Significato colore

-colóre. – Secondo elemento di aggettivi composti, d’origine latina o formati modernamente sul modello di questi, i quali indicano in genere il numero dei colori d’un oggetto: unicolore (o, con formazione ibrida, monocolore), bicolore, tricolore, multicolore. colore ko'lore s. m. lat. color -oris. - 1. fis. sensazione che si prova sotto l'effetto di luci di diversa composizione spettrale e, anche, la luce stessa, intesa o artificiale usata per tingere o dipingere colorante, colorazione, tinta. ? vernice. ? Espressioni: dare il colore o una mano di colore a qualcosa coprire di uno strato di Definizione Treccani

