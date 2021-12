La definizione e la soluzione di: Una cantilena come un discorso ripetitivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRITERA

Curiosità : Una cantilena come un discorso ripetitivo

cantilena toscana Salv'a lo vescovo senato, che fu composta poco dopo la metà del XII secolo in lasse monorime composte da ottonari, nella quale un giullare ... Significato tiritera

tiritèra s. f. voce onomatopeica, fam. – Filastrocca; discorso lungo, noioso, in cui si ripetono continuamente le stesse cose: ora comincerà con le solite tiritere! tiritera tiri't?ra s. f. voce onomatopeica, fam. - 1. serie di parole in rima che compongono una specie di poesia per bambini cantilena, filastrocca, nenia. 2. estens. discorso lungo, noioso, ripetitivo canzone, geremiade, lagna, litania, pop. menata, musica, fam. pizza, non com. Definizione Treccani

