La definizione e la soluzione di: Il __ umano, romanzo di Stephen Amidon del 2004. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITALE

Stephen Amidon (Chicago, 1959) è uno scrittore e sceneggiatore statunitense. È cresciuto sulla costa orientale degli Stati Uniti e ha studiato alla Wake ... Significato capitale

capitale1 agg. dal lat. capitalis, der. di caput -pitis il sign. di principale, anche città c., più spesso come s. f., la capitale (v. capitale2). 3. Scrittura c. (o capitale s. f.: da caput nel sign. di «titolo del libro», in quanto capitale¹ agg. dal lat. capitalis, der. di caput-pitis 'capo'. - 1. che riguarda il capo, la testa e quindi la vita stessa: pena c.; delitto c.; nemico c. ? accanito, acerrimo, feroce, fiero, implacabile, mortale. ? lieve, secondario. 2. di grandissima importanza: questione di c. importanza Definizione Treccani

Altre definizioni con umano; romanzo; stephen; amidon; 2004; I cubani o toscani che si fumano ; L umano ide alle catene di montaggio; Se è disumano , agghiaccia; Il busto umano ; Celebre romanzo di James Joyce; È bianco in un romanzo di Don DeLillo; Un romanzo di Sciascia; Ming: gli scrittori italiani del romanzo Q; stephen King ha scritto della sua ombra; Il genere di stephen King; Un “horror” di stephen King; La fine.... di stephen son; Il Cassina oro olimpico 2004 ; Un film del 2004 con Susan Sarandon e Penélope Cruz; Il Cassina ex-ginnasta, medaglia d'oro ad Atene 2004 ; Ha ospitato le Olimpiadi 1896 e 2004 ; Cerca nelle Definizioni