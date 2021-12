La definizione e la soluzione di: Tutt altro che pulito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPORCO

Curiosità : Tutt altro che pulito

organo del suo partito: «Non è tutto oro quel che luccica. Presto scopriremo che Di Pietro è tutt'altro che l'eroe di cui si sente parlare. Ci sono molti ... Significato sporco

spòrco agg. e s. m. lat. spurcus; la -ò- tonica aperta deriva dall’accostamento paretimologico s.!; una stanza s.; scale s., pavimenti s.; in questa città le strade diventano sempre più sporche; mare s., pieno di rifiuti, o anche di alghe e sim. Riferito a persona, che d sporco 'sp?rko lat. spurcus; la -o- tonica aperta deriva dall'accostamento paretimologico a porco pl. m. -chi. - ¦ agg. 1. a. che è privo di pulizia, con riferimento di esso, soggetto a inquinamento: in questa città c'è l'aria sporca contaminato, inquinato. pulito, puro. ? sicuro. 3. fig. a. caratterizzato da comportamenti contrari Definizione Treccani

