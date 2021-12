La definizione e la soluzione di: Si trova a Roma: Ospedale Pediatrico __ Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAMBINO

Curiosità : Si trova a Roma: Ospedale Pediatrico __ Gesu

(Prenestino-Labicano-Torpignattara) Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Trastevere) Ospedale delle Donne (Rione Monti) Ospedale Israelitico (Magliana) IRCCS San ... Significato bambino

bambino s. m. (f. -a) da una radice onomatopeica *bamb-. – 1. svezzare, allevare, educare un b., i b.; l’igiene del b.; c’era una nidiata di bambini. Distinguendo: ha tre bambini, un maschio e due femmine; il b. fa ora i primi passi; la b. va bambino da una radice onomatopeica ?bamb-. - ¦ s. m. 1. f. -a a. essere umano maschio o femmina tra la nascita e l'inizio della fanciullezza lett., a giovane donna attraente scherz. pupa. b. persona adulta rimasta ingenua come un bambino e ? BAMBINONE. 3. con iniziale maiusc., Il B. per antonomasia, Gesù Cristo da Definizione Treccani

