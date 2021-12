La definizione e la soluzione di: I tratti del Nilo tra Assuan e Khartoum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATERATTE

Curiosità : I tratti del Nilo tra Assuan e Khartoum

Le cateratte del Nilo sono tratti del Nilo, situati tra le città di Assuan e Khartoum, in cui l'acqua non ha profondità sufficiente per permetterne la ... Significato cateratte

cateratta (o cataratta) s. f. dal lat. cataracta o catarr( frazionata in numerosa serie di piccoli salti alternati a sporgenze rocciose (esempio tipico , le cateratte del Nilo o catadupe). 2. In idraulica, termine col quale s’indicava, in CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

