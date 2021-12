La definizione e la soluzione di: Il Tommaso autore de il Mar delle blatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LANDOLFI

Curiosità : Il Tommaso autore de il Mar delle blatte

ristampa de II mar delle blatte e altre storie Premio Campiello, opere premiate nelle precedenti edizioni, su premiocampiello.org. URL consultato il 24 febbraio ... Significato landolfi

Neologismi (2008) equivicino agg. Che si preoccupa di recepire e comporre con equanimità ha le sue simpatie. Ecco perché è “vicino”. Ma c’è anche l'“equi”» Mario Landolfi intervistato da Paolo Conti . (Corriere della sera, 30 aprile 2005, p. 13, Politica) • Il nuovo seppure o se pure cong. grafia unita di se pure. - 1. con valore concessivo: Ho deciso … di attenermi rigorosamente a questa realtà, seppur meschina e volgare, come a un filo di salvezza T. Landolfi anche se, per quanto, pure se, quantunque, sebbene. 2. con valore condiz.: s. avessi dei soldi, non te li Definizione Treccani

