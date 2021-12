La definizione e la soluzione di: Titubare, non esser convinti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESITARE

Curiosità : Titubare, non esser convinti

Il principe troiano temendo che le parole del suo amico potessero far titubare il cuore dei soldati, ribatté esortando tutti i troiani a combattere anche ... Significato esitare

e?itare1 v. intr. dal lat. haesitare, intens. di haerere una cosa, per dubbio, sospetto, o per altro riguardo: e. a credere, a dire, a fare; esitò un momento, poi si diresse a destra; non e. nella decisione; e. tra l’accettazione e il esitare² v. tr. der. di esito io èsito, ecc.. - comm. cedere merce in cambio di denaro commercializzare, commerciare, smerciare, spacciare, vendere. ? smaltire, riferito a corrispondenza recapitare. Definizione Treccani

