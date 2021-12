La definizione e la soluzione di: Tipo di corindone dal colore blu e azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAFFIRO

diamante è il minerale di origine naturale più duro che si conosca, la sua durezza Mohs è pari a 10, ed è fino a 140 volte superiore a quella del corindone, con ... Significato zaffiro

zaffìro (meno corretto zàffiro; ant. zafiro, e trasparente: cielo, occhi di z. (e in funzione di agg. invar.: occhi zaffiro); Dolce color d’orïental zaffiro, Che s’accoglieva nel sereno aspetto Del mezzo, puro infino al primo zaffiro dza'f:iro, meno corretto 'dzaf:iro ant. zafiro dal lat. sapphirus e sappirus, dal gr. sáppheiros, voce di origine orientale. - ¦ s. m. miner. minerale di durezza elevata, colorato in diverse tonalità di azzurro, usato come pietra preziosa, spec. se limpida e di tinta uniforme: z Definizione Treccani

